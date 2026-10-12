Терапевт Кондрахин предупредил о рисках пищевого отравления из-за плохо вымытого термоса

Плохо промытый или недостаточно просушенный термос может спровоцировать пищевое отравление и аллергию. Об этом в разговоре с «Абзацем» предупредил терапевт Андрей Кондрахин.

По словам врача, влажная среда внутри емкости и деревянная пробка способствуют размножению бактерий и плесени. Даже кипяток уничтожает микроорганизмы лишь частично, а выжившие микробы попадают в напиток или еду вместе с конденсатом.

Особенно быстро бактерии размножаются в супах и бульонах, поскольку белковая пища служит для них идеальной питательной средой. Кондрахин отметил, что кишечная палочка делится каждые 11 минут. При этом недомогание или аллергия могут проявиться не сразу, из-за чего человек не свяжет симптомы с термосом.

Способность термосов накапливать внутри микроорганизмы также подтверждают исследования Института дезинфектологии ФНЦГ имени Эрисмана Роспотребнадзора.