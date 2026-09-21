В Роскачестве объяснили, какой рис выбрать для разных блюд

Сорт риса следует выбирать с учетом блюда, длины зерна и способа обработки. Эксперты Роскачества рассказали, чем отличаются популярные виды крупы, сообщает RT .

Длиннозерный рис индика считают универсальным: после варки он остается рассыпчатым и не слипается. Среднезерный рис впитывает больше влаги, становится мягче и слегка клейким. Его используют для супов, плова, ризотто и паэльи.

Круглозерный рис содержит много крахмала и после приготовления приобретает кремообразную текстуру. Он подходит для суши, пирогов, вязких каш, пудингов и запеканок. Пропаренный рис варится немного дольше обычного белого, но также получается мягким и рассыпчатым.

В Роскачестве уточнили, что шлифованный рис уступает необработанным сортам по содержанию витаминов и микроэлементов. Нешлифованный рис с сохраненной оболочкой считают диетическим продуктом, однако он готовится вдвое дольше и остается более жестким. Среди известных сортов эксперты назвали басмати, жасмин, арборио, краснодарский, камолино, валенсию, каласпарру, чунгару, девзиру и дастар-сарык.