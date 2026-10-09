Технолог Ярцева рассказала, какие сезонные продукты стоит заморозить

По ее словам, сладкий перец — лидер по пользе: в нем больше витамина С, чем в цитрусовых, а при заморозке его содержание даже увеличивается. После разморозки перец отлично подходит для супов, борщей и салатов.

Любые ягоды эксперт советует замораживать как лучшую альтернативу варенью. Их нужно промыть, высушить, разложить в один слой при температуре от минус 18 градусов, а затем упаковать. Корнеплоды, такие как свекла и морковь, лучше натереть или нарезать заранее, чтобы сэкономить место. Из необычного Ярцева посоветовала замораживать квашеную капусту — по ее словам, от этого она становится только вкуснее. Хранить заготовки следует в специальных пакетах с зип-замком или контейнерах, чтобы избежать посторонних запахов. Отличным помощником станет вакууматор, вытягивающий воздух из упаковки.