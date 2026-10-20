Диетолог Русакова рассказала, как не набрать лишний вес зимой

Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, как избежать набора лишних килограммов в холодное время года. Об этом пишет «Абзац» .

Диетолог рекомендует делать главный упор в питании на белковую составляющую — по 100–150 граммов нежирного мяса, рыбы, яиц, творога или бобовых три-четыре раза в день. В рацион также стоит включить сложные углеводы, такие как овсянка, гречка и перловка, а дольше сохранять сытость помогут супы. При этом полностью отказываться от сладкого не нужно — десерты можно заменить фруктами, сухофруктами, зефиром или пастилой, пишет KP.RU.

Для поддержания веса важно не пропускать приемы пищи, гулять в светлое время суток, больше двигаться и спать по семь-восемь часов. Диетолог отметила, что прибавка двух-трех килограммов за зиму может быть естественной реакцией организма на холод и недостаток солнечного света.