Сардины возглавили рейтинг самых полезных консервов

Сардины с мягкими косточками заняли первое место в рейтинге самых полезных консервов, который составил URA.RU .

По сочетанию питательных веществ они обошли другие виды консервов. В них есть полноценный белок, омега-3, витамины B12 и D, а мягкие съедобные косточки дают кальций.

В порции сардин с костями весом около 85 г содержится примерно 325 мг кальция. Для сравнения, в такой же порции консервированной горбуши с костями — около 181 мг.

Второе место заняла горбуша: она подходит для рыбного супа, салата или бутербродов, содержит белок, омега-3, витамины B12 и D. Третье место у печени трески — источника жирных кислот омега-3, витаминов A, D и E, а также минералов.

Дальше в списке идут мидии, скумбрия и говяжья тушенка. Замыкают рейтинг морская капуста, зеленый горошек, томаты в собственном соку и кукуруза.

При выборе консервов рекомендуется обращать внимание на количество соли, сахара и масла в составе и чередовать разные источники питательных веществ.