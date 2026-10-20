360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Диетолог Мухина предупредила о противопоказаниях к употреблению кофе

    Диетолог Марият Мухина призвала не увеличивать потребление кофе ради здоровья печени без учета противопоказаний. Напиток подходит не всем и требует индивидуального подхода, сообщает ИА НСН.

    Поводом стал совет врача Александра Мясникова в программе «О самом главном» на канале «Россия 1». Он рекомендовал людям с жировым гепатозом пить хотя бы три-четыре чашки кофе в день, заявив о пользе напитка для печени и профилактики цирроза.

    Мухина признала, что у некоторых людей кофе может уменьшать жировую дистрофию печени. Однако, по ее словам, следовать такой рекомендации без оговорок опасно: необходимо учитывать непереносимость и другие противопоказания.

    Диетолог пояснила, что кофеин может повышать давление у гипертоников и нарушать сон при превышении суточной дозы 400 миллиграммов. Она также назвала тахикардию, тревожные расстройства, гипертензию и аритмию среди противопоказаний.

    Большое количество кофе, по словам Мухиной, противопоказано людям в состоянии стресса и при посттравматическом синдроме. Детям она не рекомендовала напиток, а пожилых предупредила о возможном взаимодействии кофеина с лекарствами. Диетолог посоветовала пить кофе не позже четырех часов дня.

    Читайте также

    Врач объяснил опасность супербактерии, нечувствительной к антибиотикам

    Разъедает мозг, как моль — платок: что такое «немой» инсульт и чем опасен

    Gemini

    Стало известно, как часто встречается рак молочной железы у мужчин и кто в зоне риска

    Врачи в Приморье спасли пациента с вросшим зубным протезом в бронхе

    Врач перечислил внешние признаки и симптомы белковой недостаточности

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Врач назвал самый полезный для сердца способ приготовления яиц

    «Маленькие» отстают в математике? Как вес при рождении влияет на успехи в учебе

    Правительство утвердило план мероприятий по ликвидации дефицита йода

    Болезнь грязных рук, передающаяся половым путем. Как распознать шигеллез

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Кровью не питаются, но анемию провоцируют. Что такое лямблии, как с ними бороться и при чем тут кошки

    Институт Склифосовского впервые в России провел трансплантацию спинного мозга

    Врач заявил, что 8 миллионов россиян с астмой не знаю о диагнозе