Диетолог Мухина предупредила о противопоказаниях к употреблению кофе

Диетолог Марият Мухина призвала не увеличивать потребление кофе ради здоровья печени без учета противопоказаний. Напиток подходит не всем и требует индивидуального подхода, сообщает ИА НСН .

Поводом стал совет врача Александра Мясникова в программе «О самом главном» на канале «Россия 1». Он рекомендовал людям с жировым гепатозом пить хотя бы три-четыре чашки кофе в день, заявив о пользе напитка для печени и профилактики цирроза.

Мухина признала, что у некоторых людей кофе может уменьшать жировую дистрофию печени. Однако, по ее словам, следовать такой рекомендации без оговорок опасно: необходимо учитывать непереносимость и другие противопоказания.

Диетолог пояснила, что кофеин может повышать давление у гипертоников и нарушать сон при превышении суточной дозы 400 миллиграммов. Она также назвала тахикардию, тревожные расстройства, гипертензию и аритмию среди противопоказаний.

Большое количество кофе, по словам Мухиной, противопоказано людям в состоянии стресса и при посттравматическом синдроме. Детям она не рекомендовала напиток, а пожилых предупредила о возможном взаимодействии кофеина с лекарствами. Диетолог посоветовала пить кофе не позже четырех часов дня.