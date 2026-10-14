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    Врач заявил, что 8 миллионов россиян с астмой не знаю о диагнозе

    Пульмонолог Авдеев: 8 миллионов россиян не подозревают, что у них астма

    Фото: РИА «Новости»

    Восемь миллионов россиян не подозревают, что у них астма и живут с этой болезнью. Об этом РИА «Новости» рассказал главный внештатный специалист пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев.

    «Официальная цифра больных с астмой — чуть больше 1,5 миллиона. Это данные официальной статистики», — сказал он.

    Согласно эпидемиологическим исследованиям, таких пациентов должно быть около 10 миллионов. Следовательно, восемь миллионов болеют, но не имеют диагноза.

    Врач относ к явным признакам проблем одышку, кашель и выделение мокроты.

    Ранее аллерголог-иммунолог Олеся Иванова предупредила о риске развития астмы из-за пылевых клещей.

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