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    Врач назвал самый полезный для сердца способ приготовления яиц

    Врач Басман: наиболее полезны для сердца яйца в вареном виде

    Фото: РИА «Новости»

    Кардиолог Крейг Басман из Медицинского центра Университета Хакенсака назвал яйца частью полезного для сердца рациона, но вот только их нужно не жарить, а варить. Об этом сообщил журнал Parade.

    «Когда вы готовите яйца полностью в воде, то избегаете добавления лишних насыщенных жиров или масел, которые могут повышать уровень „плохого“ холестерина», — пояснил специалист.

    Басман добавил, что не менее полезны омлет и яичница. Только в этом случае необходимо использовать небольшое количество оливкового масла или масла авокадо и готовить на слабом огне.

    Ранее врач-терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко посоветовал съедать одно-два яйца в день, а людям, которые активно занимаются спортом и съедают их как источник белка, готовить омлет из белков.

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