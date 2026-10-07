Врач назвал самый полезный для сердца способ приготовления яиц

Врач Басман: наиболее полезны для сердца яйца в вареном виде

Кардиолог Крейг Басман из Медицинского центра Университета Хакенсака назвал яйца частью полезного для сердца рациона, но вот только их нужно не жарить, а варить. Об этом сообщил журнал Parade .

«Когда вы готовите яйца полностью в воде, то избегаете добавления лишних насыщенных жиров или масел, которые могут повышать уровень „плохого“ холестерина», — пояснил специалист.

Басман добавил, что не менее полезны омлет и яичница. Только в этом случае необходимо использовать небольшое количество оливкового масла или масла авокадо и готовить на слабом огне.

Ранее врач-терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко посоветовал съедать одно-два яйца в день, а людям, которые активно занимаются спортом и съедают их как источник белка, готовить омлет из белков.