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    Диетолог Иванова предупредила о рисках протеиновых сладостей

    Протеиновые батончики и печенье могут содержать много калорий, жиров и добавок. Врач-диетолог Татьяна Иванова объяснила, как выбирать такие продукты, сообщает газета «Известия».

    По словам Ивановой, надписи «протеиновый», «без сахара» и «с коллагеном» не говорят о качестве продукта. Врач советует проверять размер порции, количество белка, калорийность, содержание сахара, насыщенных жиров, клетчатки, натрия, подсластителей и аллергенов. Если в составе преобладают сиропы, масла, глазурь и мука, такой десерт остается обычной сладостью с добавлением белка.

    Подсластители, в том числе мальтит, сорбит, ксилит и эритрит, могут вызывать вздутие и нарушения стула. Дискомфорт также возможен из-за инулина, избытка клетчатки или молочных белков при непереносимости лактозы. Иванова рекомендует выбирать продукты с понятной маркировкой и контролем качества: при регулярном употреблении возможных примесей возрастает нагрузка на нервную систему, почки и печень.

    Большинство здоровых людей могут получать достаточно белка из обычной еды: яиц, рыбы, мяса, молочных продуктов, бобовых и круп. Базовая потребность взрослого человека — около 0,8 г на килограмм массы тела в сутки. Особая осторожность нужна людям с заболеваниями кишечника, почек и печени, диабетом, непереносимостью лактозы и пищевой аллергией. Иванова подчеркнула, что небольшая порция обычной сладости время от времени может быть разумнее ежедневного употребления сильно переработанного десерта.

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