Онищенко назвал два способа профилактики старческого слабоумия

Онищенко: для профилактики деменции больше читайте и проходите диспансеризацию

Россияне смогут снизить риски развития деменции, если будут больше читать и регулярно проходить плановые медосмотры. Об этом ТАСС рассказал эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, заняться профилактикой старческого слабоумия можно уже сейчас. Необязательно дожидаться науки.

«Уже замечено: те, кто не читает, а только слушает и смотрит, у них это может происходить чаще — изменение умственной деятельности. Технология получения знаний, использования их в своей работе тоже оказывает или позитивный, или отрицательный эффект», — сказал он.

Онищенко добавил, что регулярное прохождение диспансеризации поможет выявить проблему на ранних стадиях. Только врач поставит диагноз и найдет эффективное лечение.

Ранее Онищенко заявил, что здоровый образ жизни позволит дожить до 100 лет.