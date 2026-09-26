Врач сравнил вред от пива и крепкого спиртного

Многие люди заблуждались, считая, что если пить понемногу и регулярно, например, бутылку пива вечером после работы, то это не приведет к алкоголизму. Об этом «Газете.Ru» рассказал нарколог, психиатр клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский.

«Мозг не разделяет алкоголь на „легкий“ и „тяжелый“. Он не запоминает название напитка, он запоминает, что именно алкоголь регулярно приносит расслабление и удовольствие», — пояснил он.

Дело в том, что если каждый день пить спиртное, то увеличивается риск формирования зависимости. При этом опасна мысль, что раз человек пьет только пиво, то он не алкоголик. Такая уверенность мешает своевременно заметить проблему.

Рудковский добавил, что опасность начинается тогда, когда спиртное становится частью привычной жизнью. Если человек не может расслабиться без алкоголя, раздражается, значит уже сформировался способ реагирования на стресс.

Ранее нарколог Руслан Исаев рассказал, что длительное употребление алкоголя ведет к нарушению работы мозга.