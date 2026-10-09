Диетолог Долгих рассказала о пользе и рисках квашеной капусты

Хабаровский врач-диетолог Надежда Долгих объяснила, как квашеная капуста влияет на пищеварение и эмоциональное состояние. Она подчеркнула важность умеренного употребления и учета противопоказаний, сообщает transsibinfo.com .

Квашеная капуста содержит клетчатку, витамин С, кальций, магний и железо. По словам Долгих, пищевые волокна помогают дольше сохранять сытость и контролировать аппетит, а микроорганизмы в ферментированном продукте поддерживают кишечную микрофлору.

Врач рассказала о связи микрофлоры кишечника с работой мозга. По ее словам, полезные бактерии могут смягчать проявления тревожности и депрессивных состояний, снижать уровень гормонов стресса и улучшать память.

Долгих также сообщила о возможной пользе продукта для контроля сахара в крови и артериального давления, особенно у людей с диабетом или ожирением. Она связала действие витаминов и других компонентов капусты с поддержкой обмена веществ, костной ткани и защитой от воспалений.

При синдроме раздраженного кишечника капуста может усиливать газообразование и боли. Врач рекомендовала отказаться от ферментированных продуктов при непереносимости гистамина и частых мигренях. Ослабленный иммунитет и прием ингибиторов моноаминоксидазы она назвала противопоказаниями.