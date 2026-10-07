Мясников пошутил о последствиях увлечения БАДами у молодежи

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников пошутил о возможных проблемах с кишечником у молодых людей, которые принимают много биологически активных добавок. Об этом он высказался в программе «О самом главном» .

Во время передачи Мясников рассказывал о влиянии различных биодобавок. Зрительница спросила его о коэнзиме Q10. Врач ответил, что такие добавки следует принимать под наблюдением специалиста, а затем пошутил о сочетании большого количества средств.

«У молодых рта не хватит. Они не могут сразу съесть: тут у них биотин, тут у них селен, тут у них цинк, тут у них коллаген, там магний, тут фитоэстроген. А вы хотите туда еще Q10 положить? Они поносом изойдутся все», — сказал Мясников.

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