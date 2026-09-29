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    Подъем заболеваемости ОРВИ начался в России

    Фото: РИА «Новости»

    Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом начинается в России. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, его слова передало РИА «Новости».

    «В настоящее время начинается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе гриппом», — рассказал Чуланов.

    Ранее Роспотребнадзор сообщил, что ситуация с ОРВИ, гриппом и COVID-19 развивается в рамках прогноза. На 38-й неделе текущего года зарегистрировали 734 тысячи случаев заболеваний. Показатель вырос на 33,8% по сравнению с предыдущей неделей.

    Самой лучшей защитой от тяжелого течения гриппа является прививка, напомнили в Роспотребнадзоре. Кампания по вакцинации уже идет в России. Особенно это важно для детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, добавили в ведомстве. Привиться можно бесплатно в поликлинике по полису ОМС.

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    Bulkin Sergey/news.ru