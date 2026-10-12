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    Диетолог Долгих рассказала о пользе бузины и рисках ее употребления

    Экстракты бузины могут поддерживать иммунитет, но требуют осторожности. Хабаровский врач-диетолог Надежда Долгих объяснила свойства растения и правила его применения, сообщает transsibinfo.com.

    По словам Долгих, антоцианы и флавоноиды ягод активируют иммунные клетки и помогают бороться с воспалением. Врач сообщила, что применение экстрактов при гриппе сокращает длительность болезни в среднем на пару дней и облегчает симптомы. Растительные пигменты также обладают антиоксидантными свойствами.

    Влияние бузины на уровень сахара в крови остается спорным: клинических подтверждений пока мало. Предварительные исследования указывают на способность ее соединений замедлять распад углеводов и улучшать усвоение глюкозы. Людям с диабетом нельзя заменять назначенные препараты растительными добавками.

    Перед приемом экстракта необходима консультация врача. Возможны тошнота, диарея и другие расстройства пищеварения. Свежие ягоды без термической обработки, стебли и листву нельзя употреблять в пищу из-за токсичных соединений.

    Бузина широко распространена в Приамурье. Лесовод и краевед Николай Усенко в книге «Дары уссурийской тайги» описал ее применение для живых изгородей, озеленения парков и укрепления овражных склонов.

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