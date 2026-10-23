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    Диетолог Долгих предупредила о рисках употребления можжевеловых ягод

    Бесконтрольный прием средств с можжевельником может вызвать отравление и проблемы с почками. Хабаровский врач-диетолог Надежда Долгих предостерегла от самолечения ягодами и эфирными маслами, сообщает transsibinfo.com.

    В Приамурье растут твердолистный, сибирский и даурский можжевельники. Ульчи традиционно применяли ветви и ягоды при ревматизме и как мочегонное средство. Плоды растения — видоизмененные семенные шишки. Их используют для специй, фиточаев, эфирных экстрактов и производства джина.

    По словам Долгих, шишкоягоды содержат терпены, масла, сахара, минералы и витамин C. В публикации перечислены потенциальные антиоксидантные, противовоспалительные и успокаивающие свойства, а также способность снижать давление и уровень триглицеридов.

    Материал указывает предельные суточные количества: 10 граммов плодов, 100 миллиграммов эфирного экстракта или две чашки настоя. Эти цифры не отменяют противопоказаний и риска побочных эффектов.

    При беременности можжевеловые ягоды противопоказаны из-за угрозы выкидыша. Возможны аллергия и взаимодействие с лекарствами, включая препараты лития. Прием не должен длиться более шести недель. Превышение доз может привести к интоксикации туйоном, расстройствам пищеварения и поражению почек.

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