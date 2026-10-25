Российского актера убила прободная язва. Как понять, что нужна скорая помощь
Актер Андрей Терентьев умер от болезни, которой страдает практически каждый 10-й житель России. Его не стало из-за язвы в возрасте 44 лет. Насколько опасно это состояние и каковы первые симптомы — в материале 360.ru.
Причина смерти Андрея Терентьева
Звезда фильма «Мы из будущего» и сериала «Филин» умер внезапно, не успев увидеть названного в его честь новорожденного внука. Сердце актера остановилось после сильной кровопотери.
«Это кровопотеря от открытой [прободной] язвы, внутреннее кровотечение», — сообщила вдова Светлана Терентьева.
Терентьеву в июле исполнилось 44 года. Смерть актера в таком возрасте удивила не только коллег, ведь язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки — очень распространенное заболевание. В течение жизни, по данным ученых, ее диагностируют у 5–10% россиян.
Чем опасна язва желудка
Прободная язва является очень грозным заболеванием, сообщила 360.ru врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина. Она опасна перитонитом, сепсисом и болевым шоком.
До критического состояния может довести длительный стресс, наличие бактерии Helicobacter pylori, прием обезболивающих, нарушение кровообращения. Соломатина сообщила, что иногда работает сочетание этих факторов.
Стресс, острая еда, боли, и чтобы эти боли снять, человек может спокойненько выпить большую дозировку или долго пользоваться обезболивающими. Причем боли у него на фоне стресса могут быть в другой области, но рвануть может здесь.
Елена Соломатина
Врач-диетолог, нутрициолог
Многое зависит от тяжести состояния и локализации язвы. При некоторых состояниях приступ развивается не по классическому сценарию, из-за чего человек может затянуть с обращением к врачу.
«Иногда бывает, что язва так локализуется, что на какой-то момент она либо прикрывается тканями, <…> либо даже кусочек пищи может застрять. Он, как тромб, застревает. И это смазывает, во-первых, картину, во-вторых, боль может не так сильно развиться», — объяснила доктор.
Как понять, что язва открылась
Как отметила Соломатина, при классическом развитии открывшаяся язва даст о себе знать. Не заметить ее достаточно трудно.
«Сначала, как правило, боль из-за того, что, если это желудочный сок, прободение язвы желудка, он обжигает больно, частички пищи попадают [в брюшную полость]. Потом иммунная система начинает защищаться», — рассказала она.
Существуют яркие симптомы, которые нельзя игнорировать:
- резкая боль и бледность кожи, проступит холодный пот;
- живот станет напряженным, из-за сильной боли человеку захочется подтянуть ноги;
- начнется тахикардия, так как организм в состоянии сильнейшего стресса;
- замедлится перистальтика кишечника, поэтому могут появиться вздутие живота и рвота;
- иммунная система отреагирует воспалением, повышением температуры.
Многие пациенты начинают глотать обезболивающее. Делать этого, по словам собеседницы 360.ru, категорически нельзя.
«Очень часто язвы развиваются на фоне длительного приема нестероидных противовоспалительных препаратов, потому что их вообще нельзя пить больше трех дней. Некоторых людей, у которых есть какие-то повреждения либо склонность, такое бесконтрольное применение может привести тоже к язве, а потом к прободению язвы», — предупредила Соломатина.
Первая помощь при открывшейся язве
Промывать желудок в таких случаях — плохое решение. Самое верное — срочно обратиться к врачу, не дожидаясь кровотечения и воспаления крови.
«Вы понимаете, что если это дырка, то мы ее в домашних условиях никак не зашьем. Чем раньше привезут человека на операционный стол, тем лучше, потому что некоторые сутки ждут: в 60–70% это летальный исход», — подчеркнула врач.
Открывшаяся язва никуда не денется, люди с крепким иммунитетом тоже в зоне риска. Прободение может случиться даже у школьника на фоне сильного стресса. Соломатина заключила, что лучше сделать ложный вызов, чем довести до трагедии.