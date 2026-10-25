Сегодня 05:00 Российского актера убила прободная язва. Как понять, что нужна скорая помощь Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru Эксклюзив

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Актер Андрей Терентьев умер от болезни, которой страдает практически каждый 10-й житель России. Его не стало из-за язвы в возрасте 44 лет. Насколько опасно это состояние и каковы первые симптомы — в материале 360.ru.

Причина смерти Андрея Терентьева Звезда фильма «Мы из будущего» и сериала «Филин» умер внезапно, не успев увидеть названного в его честь новорожденного внука. Сердце актера остановилось после сильной кровопотери. «Это кровопотеря от открытой [прободной] язвы, внутреннее кровотечение», — сообщила вдова Светлана Терентьева.

Фото: Медсестра МОНИКИ / Медиасток.рф

Терентьеву в июле исполнилось 44 года. Смерть актера в таком возрасте удивила не только коллег, ведь язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки — очень распространенное заболевание. В течение жизни, по данным ученых, ее диагностируют у 5–10% россиян. Чем опасна язва желудка Прободная язва является очень грозным заболеванием, сообщила 360.ru врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина. Она опасна перитонитом, сепсисом и болевым шоком. До критического состояния может довести длительный стресс, наличие бактерии Helicobacter pylori, прием обезболивающих, нарушение кровообращения. Соломатина сообщила, что иногда работает сочетание этих факторов.

Стресс, острая еда, боли, и чтобы эти боли снять, человек может спокойненько выпить большую дозировку или долго пользоваться обезболивающими. Причем боли у него на фоне стресса могут быть в другой области, но рвануть может здесь. Елена Соломатина Врач-диетолог, нутрициолог

Многое зависит от тяжести состояния и локализации язвы. При некоторых состояниях приступ развивается не по классическому сценарию, из-за чего человек может затянуть с обращением к врачу. «Иногда бывает, что язва так локализуется, что на какой-то момент она либо прикрывается тканями, <…> либо даже кусочек пищи может застрять. Он, как тромб, застревает. И это смазывает, во-первых, картину, во-вторых, боль может не так сильно развиться», — объяснила доктор. Как понять, что язва открылась Как отметила Соломатина, при классическом развитии открывшаяся язва даст о себе знать. Не заметить ее достаточно трудно.

Фото: Терапевтический корпус Раменской больницы после капитального ремонта / Медиасток.рф

«Сначала, как правило, боль из-за того, что, если это желудочный сок, прободение язвы желудка, он обжигает больно, частички пищи попадают [в брюшную полость]. Потом иммунная система начинает защищаться», — рассказала она. Существуют яркие симптомы, которые нельзя игнорировать: резкая боль и бледность кожи, проступит холодный пот;

живот станет напряженным, из-за сильной боли человеку захочется подтянуть ноги;

начнется тахикардия, так как организм в состоянии сильнейшего стресса;

замедлится перистальтика кишечника, поэтому могут появиться вздутие живота и рвота;

иммунная система отреагирует воспалением, повышением температуры. Многие пациенты начинают глотать обезболивающее. Делать этого, по словам собеседницы 360.ru, категорически нельзя.

Фото: Кабинет узи в Детском клиническом центре им. Л. Рошаля в Красногорске / Медиасток.рф

«Очень часто язвы развиваются на фоне длительного приема нестероидных противовоспалительных препаратов, потому что их вообще нельзя пить больше трех дней. Некоторых людей, у которых есть какие-то повреждения либо склонность, такое бесконтрольное применение может привести тоже к язве, а потом к прободению язвы», — предупредила Соломатина. Первая помощь при открывшейся язве Промывать желудок в таких случаях — плохое решение. Самое верное — срочно обратиться к врачу, не дожидаясь кровотечения и воспаления крови.

«Вы понимаете, что если это дырка, то мы ее в домашних условиях никак не зашьем. Чем раньше привезут человека на операционный стол, тем лучше, потому что некоторые сутки ждут: в 60–70% это летальный исход», — подчеркнула врач. Открывшаяся язва никуда не денется, люди с крепким иммунитетом тоже в зоне риска. Прободение может случиться даже у школьника на фоне сильного стресса. Соломатина заключила, что лучше сделать ложный вызов, чем довести до трагедии.