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    Дерево проросло в глазу у жителя Якутии

    В Якутии врач удалил из глаза пациента проросшее семечко

    Фото: 360.ru

    В Якутии офтальмологи извлекли из глаза 42-летнего мужчины семечко, которое за несколько месяцев успело пустить корень. Необычным случаем из медицинской практики поделились в Центре неотложной офтальмологической помощи Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы.

    Пациент рассказал, что летом во время прогулки по лесу ему в глаз попало инородное тело. Поначалу мужчина испытывал лишь небольшой дискомфорт, однако со временем глаз начал краснеть и болеть. Появилось ощущение постороннего предмета и повышенное внутриглазное давление.

    За медицинской помощью он обратился только в октябре, спустя почти четыре месяца после происшествия. При осмотре выяснилось, что причиной неприятных симптомов стало семечко, которое успело прорасти. Его корень практически проник в ткани конъюнктивы.

    Инородное тело удалили. Сейчас зрению пациента ничего не угрожает.

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