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    Дерматолог Котова назвала одежду, которая может вызвать раздражение кожи

    Врач Котова: новые вещи нужно стирать и гладить перед первым надеванием

    Тесные вещи, синтетика и металлические детали могут спровоцировать кожные реакции. Об этом рассказала дерматолог, косметолог Ирина Котова, сообщает RT.

    Котова объяснила, что тесная одежда натирает кожу и вызывает механическое раздражение. Чаще всего это происходит в паховых и подмышечных складках, где могут появиться покраснение и контактный дерматит.

    Синтетические ткани чаще провоцируют индивидуальную аллергическую реакцию. По словам врача, причиной обычно становятся красители, которые добавляют в материал.

    Кожа может реагировать и на металлы — никель, хром или кобальт. Пряжки и замки способны вызвать аллергический контактный дерматит с покраснением, зудом и высыпаниями в виде волдырей. Серебро считается наиболее инертным металлом, а золото некоторые люди не переносят.

    Дерматолог посоветовала следить за состоянием кожи и избегать материалов, вызывающих реакцию. Новые вещи следует постирать и прогладить перед первым надеванием, даже если раньше аллергии не было. При раздражении в местах трения лучше выбирать более комфортные фасоны.

    По словам Котовой, натуральные ткани — лен, хлопок, шерсть и ситец — в целом не вызывают аллергических реакций. Если реакция уже появилась и справиться с ней самостоятельно не получается, врач рекомендовала обратиться к специалисту для выяснения причины.

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