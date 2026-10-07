Жителям Подмосковья напомнили основной симптом гриппа

Эпидемиолог Артеменко: грипп — тоже ОРВИ, но начинается с высокой температуры

С точки зрения эпидемиологии грипп принципиально отличается от других респираторных вирусных инфекций острым началом и быстрым течением. Об этом в интервью 360.ru рассказал главный специалист, эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Московской области Евгений Артеменко.

«Грипп — тоже вирусное заболевание, но если смотреть на другие инфекции, то у них нет такого тяжелого течения», — подчеркнул он.

Артеменко добавил, что одним из основных симптомов гриппа можно считать молниеносное повышение температуры до +38,5 градуса и выше.

«Это признак, что возбудителем является вирус гриппа», — сказал специалист.

Например, человек хорошо чувствовал себя утром, собрался на работу, проехался в транспорте, там, возможно, был контакт с больным, а к обеду его состояние резко ухудшилось и появились симптомы интоксикации.

Еще один симптом — отсутствие соплей, болей в горле и кашля. Эти сопутствующие проблемы могут присоединиться позже, через несколько дней.

«Именно первые часы заболевания: высокая температура, головная боль, ломота в теле — на это стоит обратить внимание», — заключил Артеменко.