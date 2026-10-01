Российская вакцина от аллергии на пыльцу березы станет доступна пациентам в октябре

Новая российская вакцина от аллергии на пыльцу березы «Аллергарда» поступит в гражданский оборот уже в октябре. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире «Первого канала» .

По ее словам, до начала следующего сезона пыления планируют привить до 60 тысяч человек.

В ходе испытаний у четверти привитых пациентов аллергия исчезла полностью. У остальных реакция на аллерген была в шесть-семь раз слабее по сравнению с предыдущим опытом и с контрольной группой.

Исследование показало, что вакцина не вызывает выраженных нежелательных реакций и хорошо переносится. По своим характеристикам она не имеет аналогов в мире.

Применять новый препарат можно будет только по назначению врача пациентам старше 18 лет.

О том, как работает новая российская вакцина против аллергии на пыльцу березы и чем она уникальна, — в материале 360.ru.