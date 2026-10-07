Россиян предупредили о главной опасности трихинеллеза

Инфекционист Мескина: трихинеллез без лечения может привести к смерти

Трихинеллез, которым можно заразиться при употреблении медвежатины и другого мяса без достаточной термической обработки, без лечения способен привести к летальному исходу. Об этом 360.ru сообщила инфекционист, руководитель отделения детских болезней МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Елена Мескина.

По ее словам, заболевание излечимо, однако терапия будет весьма тяжелой. Лекарства могут давать побочные эффекты, но без них вероятно наступление смерти заразившегося человека.

«Кроме того, очень опасны последствия этого заболевания, которые могут выражаться в воспалении сердца, воспалении легких, может быть поражение центральной нервной системы», — пояснила врач.

Подробнее о том, как избежать заражения и что делать при возникновении первых симптомов, читайте в нашей статье.