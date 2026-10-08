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    Роспотребнадзор опроверг данные о втором случае заболевания в Иркутске

    Фото: РИА «Новости»

    Данные о новом случае заболевания в Иркутске — ложные. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

    Ранее в соцсетях распространились фейковые данные о том, что в Иркутске зафиксировали второй случай заражения: якобы у ранее контактировавшего с сотрудницей Иркутского противочумного института диагностировали внебольничную пневмонию.

    «Роспотребнадзор сообщает, что данная информация не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не увидела санитарно-эпидемиологических рисков из-за случая внебольничной пневмонии в Иркутске.

    Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона уведомила ВОЗ о ситуации. Также пресс-секретарь президента назвал большинство публикаций в интернете на эту тему ложными и призвал доверять только официальным заявлениям Роспотребнадзора.

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