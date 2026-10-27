Ароматерапевт Добрянская назвала масла для концентрации на работе

Розмарин, цитрусовые и базилик могут помочь сосредоточиться на задачах. Об их применении рассказала телесный ароматерапевт практик-центра Ampermy Ирина Добрянская, сообщает Life.ru .

По словам Добрянской, розмарин помогает при умственной усталости, цитрусовые облегчают переключение между задачами, а базилик подходит для длительной интеллектуальной работы. Перечная мята повышает бодрость, но у некоторых людей вызывает головную боль.

Для спокойного внимания эксперт предложила лаванду в небольших концентрациях, кедр, сандал и ромашку. Бергамот, по ее словам, снимает раздражение, не вызывая сонливости. Реакции индивидуальны: один запах может помогать одним людям и вызывать тревогу у других.

Добрянская рекомендовала диффузор с таймером: 15–20 минут в начале дня и короткие сеансы позже. Начинать следует с минимальной дозы, чередовать масла и делать паузы. Насыщенный аромат может вызвать усталость и раздражение, а в общем помещении — мешать коллегам. На кожу эфирные масла наносят только после разведения в базовом масле.

Эксперт также рассказала о росте интереса к ольфактотерапии — работе с эмоциональным состоянием через запахи. Для индивидуального подбора композиции она посоветовала обратиться к специалисту.