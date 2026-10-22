От диареи до анафилактического шока. Диетолог рассказал о вреде грецких орехов

Грецкие орехи богаты омега-3, магнием и полифенолами для здоровья сердца и мозга. Но иногда вред превышает пользу. Врач-диетолог НИИ СП имени Н. В. Склифосовского, кандидат медицинских наук Дарья Русакова сообщила 360.ru, что людям с аллергией и заболеваниями ЖКТ лучше отказаться от них.

«Они входят в число сильнейших аллергенов, реакция достаточно выраженная бывает. Поэтому с осторожностью вводите в рацион, если есть аллергия на другие орехи», — сказала доктор.

Противопоказаны грецкие орехи также при обострении болезней печени и желчного пузыря, так как высокое содержание жиров и клетчатки только усугубят состояние. Русакова сообщила, что людям с лишним весом тоже не стоит увлекаться ими сверх меры.

При каких еще диагнозах грецкие орехи могут навредить, как грамотно их обработать и включить в рацион, можно узнать в материале 360.ru.