Фейк: в России заканчиваются препараты для лечения подагры

В телеграм-каналах распространилась информация о том, что в российских аптеках якобы заканчиваются препараты для лечения подагры «Колхицин» и «Колхикум». Авторы публикаций утверждают, что лекарства остались лишь в отдельных аптечных сетях и городах, ссылаясь на данные «Коммерсанта». 360.ru проверил эти сообщения.

Фейк

В некоторых телеграм-каналах появились сообщения о дефиците препаратов для лечения подагры. Утверждается, что российские аптеки столкнулись с серьезными перебоями в поставках «Колхицина» и «Колхикума».

По данным авторов публикаций, в одной из крупных аптечных сетей осталось менее 100 упаковок «Колхицина», а «Колхикум» можно приобрести лишь в нескольких городах. В другой сети последний препарат якобы доступен только в 6% аптек.

В подтверждение этих сведений авторы сообщений ссылаются на публикацию газеты «Коммерсантъ».

Правда

Росздравнадзор опроверг сообщения об общероссийском дефиците препаратов для лечения подагры. Ведомство не фиксировало поступление жалоб на горячую линию по факту отсутствия препаратов от подагры «Колхикум-дисперт» и «Колхицин лирка», сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Жалобы от пациентов о нехватке препаратов „Колхикум-дисперт“ и „Колхицин лирка“ на горячую линию Росздравнадзора не поступали», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в общей сложности за 9,5 месяца 2026 года в гражданский оборот было введено около 27 тысяч упаковок лекарства «Колхикум-дисперт» и около 101 тысячи упаковок препарата «Колхицин лирка».

При этом остатки первого препарата составляют более 24 тысяч упаковок, второго — около восьми тысяч.

Более подробное изучение публикации «Коммерсанта», на которую ссылаются телеграм-каналы, также показывает, что речь идет не о повсеместном исчезновении лекарств, а о перебоях в отдельных аптечных сетях.

Издание отмечает, что некоторые аптеки действительно столкнулись со сложностями при продаже препаратов на основе безвременника осеннего, которые применяют для лечения подагры. Однако Росздравнадзор общероссийского дефицита не фиксирует.

С начала 2026 года в гражданский оборот поступило более 127 тысяч упаковок этих лекарств, а их совокупные остатки составляют около 32 тысяч упаковок.

Одной из причин перебоев мог стать заметный рост спроса. По данным «Коммерсанта», с января по август 2026 года продажи «Колхицина» в российских аптеках увеличились на 76% в натуральном выражении, то есть по количеству проданных упаковок.

При этом «Колхицин» и «Колхикум» не являются единственными препаратами, которые применяют для лечения подагры. В приведенном изданием рейтинге лекарств они занимают четвертое и седьмое места с долями продаж 13,1% и 3,7% соответственно.

Авторы первоначальной публикации также подчеркивают, что проблемы с наличием препаратов испытывают далеко не все участники фармацевтического рынка.

Глава отдела электронной коммерции «Здравсити.ру» Александр Тюкин предположил, что временное исчезновение отдельных лекарств из розничной продажи может быть связано с изменением логистической модели. На фоне возросшего спроса система поставок могла не успеть адаптироваться к новым условиям.

Таким образом, сообщения о том, что в России заканчиваются препараты для лечения подагры, не отражают реальную ситуацию на фармацевтическом рынке. В отдельных аптечных сетях действительно возникают перебои с наличием «Колхицина» и «Колхикума», однако Росздравнадзор не фиксирует общероссийского дефицита. Авторы публикаций в телеграм-каналах представили локальные проблемы с поставками как масштабную нехватку лекарств по всей стране.

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