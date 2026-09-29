Лавров предложил изучить военную доктрину РФ в ответ на планы Польши по Patriot
Глава МИД России Сергей Лавров призвал изучить военную доктрину Российской Федерации. Так он отреагировал на планы Польши разместить на своей территории производство ракет Patriot. Его слова передал ТАСС.
«На этот счет у нас есть военная доктрина, которую президент неоднократно цитировал. Призываю внимательно изучить соответствующий раздел этого важнейшего документа», — прокомментировал Лавров заявление замглавы польского министерства обороны.
Лавров беседовал с журналистами на полях XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Поводом для комментария стало заявление замглавы Минобороны Польши Магдалены Собковяк-Чарнецкой. Она предложила США наладить совместное с Украиной производство ракет для Patriot в «безопасном месте».
Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее оправдал подрывы газопроводов «Северный поток». Он призвал Германию не судить подозреваемых в этой диверсии.