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    Трамп сообщил об успешном разговоре с Путиным

    Трамп: договорились с Путиным о поставке дизеля в США и на мировые рынки

    Фото: РИА «Новости»

    Президент США Дональд Трамп сообщил об успешном завершении разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого они достигли договоренности о поставках дизельного топлива на мировой и американский рынки в течение ноября. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

    «Я только что завершил весьма успешные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых мы договорились, что Россия немедленно поставит на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500 тысяч тонн — в ноябре, а один миллион тонн — сразу после этого», — уточнил глава Белого дома.

    Трамп добавил, что Россия в течение короткого периода времени поставит еще три миллиона тонн дизельного топлива. Он также пообещал, что цены на дизель для американцев и всего мира будут снижаться в рекордных масштабах и быстро. Трамп объяснил это тем, что помимо договоренностей с российской стороной США полностью контролируют Ормузский пролив.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо фразой «Хьюстон, у нас проблема» оценил ситуацию на рынке нефти и топлива в Евросоюзе.

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