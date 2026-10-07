Помощник президента назвал приоритетную цель внешней политики России

Приоритетным направлением внешней политики России стало укрепление связей на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом на брифинге заявил помощник президента России Юрий Ушаков, чьи слова привел ТАСС .

«Россия нацелена на дальнейшее наращивание взаимодействия с партнерами в политической, экономической, культурно-гуманитарной, правоохранительной и других сферах», — подчеркнул он.

Ранее Ушаков объявил о двухдневной рабочей поездке российского лидера Владимира Путина в Туркменистан. Президент встретится с коллегой Сердаром Бердымухамедовым, а также примет участие в Каспийском экологическом саммите и заседании Совета глав государств СНА.