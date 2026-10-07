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    В Кремле заявили, что телефонный разговор Путина и Трампа пока не согласовывался

    Песков: разговор Путина и Трампа согласуют при инициативе США

    Фото: РИА «Новости»

    Новый телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не согласовывали. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

    Пресс-секретарь российского лидера заверил, что при инициативе со стороны Вашингтона разговор согласуют быстро.

    «Я не сомневаюсь, что он будет оперативно согласован», — подчеркнул Песков.

    Так представитель Кремля отреагировал на заявление Трампа. Ранее глава Белого дома сообщил, что очень скоро поговорит по телефону с Путиным.

    В конце сентября помощник президента Юрий Ушаков допустил возможность трехсторонних переговоров между главами Китая, России и США на предстоящем саммите АТЭС. Он уточнил, что поспособствовать этому может лидер КНР Си Цзиньпин как хозяин мероприятия.

    Однако Песков заявил, что на данный момент встречу Путина и Трампа на полях саммита не назначали.

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