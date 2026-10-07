В Кремле заявили, что телефонный разговор Путина и Трампа пока не согласовывался

Песков: разговор Путина и Трампа согласуют при инициативе США

Новый телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не согласовывали. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС .

Пресс-секретарь российского лидера заверил, что при инициативе со стороны Вашингтона разговор согласуют быстро.

«Я не сомневаюсь, что он будет оперативно согласован», — подчеркнул Песков.

Так представитель Кремля отреагировал на заявление Трампа. Ранее глава Белого дома сообщил, что очень скоро поговорит по телефону с Путиным.

В конце сентября помощник президента Юрий Ушаков допустил возможность трехсторонних переговоров между главами Китая, России и США на предстоящем саммите АТЭС. Он уточнил, что поспособствовать этому может лидер КНР Си Цзиньпин как хозяин мероприятия.

Однако Песков заявил, что на данный момент встречу Путина и Трампа на полях саммита не назначали.