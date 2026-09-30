Путин поздравил народ Абхазии и президента Гунбу с Днем победы и независимости

Российский лидер Владимир Путин поздравил народ Абхазии и президента Бадру Гунбу с Днем победы и независимости. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин заверил, что Россия продолжит помогать абхазским партнерам в решении актуальных задач госстроительства и социально-экономического развития.

«Этот славный праздник является символом стойкости, мужества и сплоченности народа Абхазии, отстоявшего свое законное право на свободную и мирную жизнь», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что отношения между странами построены на принципах союзничества и дружбы, их укрепление способствует региональной стабильности и безопасности. Он пожелал своему абхазскому коллеге здоровья и успехов, а жителям Абхазии — счастья и благополучия.

Между странами с сентября 2008 года действует Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. В июне чрезвычайным и полномочным послом России в Абхазии стал экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.