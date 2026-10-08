Песков заявил, что время разговора Путина и Трампа согласовали

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, точное время разговора еще согласуют. О деталях Кремль проинформирует отдельно.

«Мы ничего не скроем», — добавил пресс-секретарь президента.

Накануне глава Белого дома заявил, что его телефонный разговор с Путиным уже подготовили. Он также упомянул о дне рождения российского лидера — 7 октября. Однако поздравительную телеграмму Трамп не направил, рассказал Песков.

Ранее представитель Кремля отмечал, что телефонный разговор между лидерами быстро согласуют при инициативе со стороны Вашингтона.

В конце сентября помощник президента Юрий Ушаков допустил возможность трехсторонних переговоров между главами США, России и Китая, организованных лидером КНР Си Цзиньпином.