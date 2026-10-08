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    Песков заявил, что время разговора Путина и Трампа согласовали

    Фото: РИА «Новости»

    Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По его словам, точное время разговора еще согласуют. О деталях Кремль проинформирует отдельно.

    «Мы ничего не скроем», — добавил пресс-секретарь президента.

    Накануне глава Белого дома заявил, что его телефонный разговор с Путиным уже подготовили. Он также упомянул о дне рождения российского лидера — 7 октября. Однако поздравительную телеграмму Трамп не направил, рассказал Песков.

    Ранее представитель Кремля отмечал, что телефонный разговор между лидерами быстро согласуют при инициативе со стороны Вашингтона.

    В конце сентября помощник президента Юрий Ушаков допустил возможность трехсторонних переговоров между главами США, России и Китая, организованных лидером КНР Си Цзиньпином.

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