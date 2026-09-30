Путин назвал праведной борьбу русских людей за свободу и справедливость

Вся страна участвует в защите, восстановлении и развитии исторических регионов, воссоединившихся с Россией четыре года назад, заявил Владимир Путин, выступая на первом заседании Госдумы IX созыва. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей, всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость», — отметил президент.

Путин напомнил о подвиге ополченцев 2014 года и героев СВО, самоотверженном труде строителей, коммунальщиков, водителей, врачей, учителей и других представителей мирных профессий, рискующих жизнью в новых регионах.

Он подчеркнул, что референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли в тяжелых прифронтовых условиях и в строгом соответствии с нормами международного права.

Глава России поздравил сограждан с Днем воссоединения.