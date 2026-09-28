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    Герой России генерал-полковник Александр Лапин стал вице-премьером Татарстана

    MOD Russia/via Global Look Press
    Фото: MOD Russia/via Global Look Press/www.globallookpress.com

    Героя России генерал-полковника Александра Лапина назначили вице-премьером Татарстана. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов.

    Он отметил, что крепкий тыл — главная опора бойцов в зоне СВО. Долг государства — заботиться о семьях военных, оказывать им необходимую поддержку.

    «С учетом масштаба задач, требований времени и необходимости скоординированной работы всех уровней власти принято решение о создании в составе Правительства отдельного структурного подразделения по вопросам поддержки участников СВО», — заявил Минниханов в послании к Госсовету республики.

    Куратором новой структуры в статусе вице-премьера республики назначили Лапина. Генерал командовал группировками «Центр» и «Север», участвовал в проектах, связанных с адаптацией и поддержкой ветеранов боевых действий.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно оценили проход участников СВО в Госдуму. Он подчеркнул, что опыт героев востребован.