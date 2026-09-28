Герой России генерал-полковник Александр Лапин стал вице-премьером Татарстана

Героя России генерал-полковника Александра Лапина назначили вице-премьером Татарстана. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов .

Он отметил, что крепкий тыл — главная опора бойцов в зоне СВО. Долг государства — заботиться о семьях военных, оказывать им необходимую поддержку.

«С учетом масштаба задач, требований времени и необходимости скоординированной работы всех уровней власти принято решение о создании в составе Правительства отдельного структурного подразделения по вопросам поддержки участников СВО», — заявил Минниханов в послании к Госсовету республики.

Куратором новой структуры в статусе вице-премьера республики назначили Лапина. Генерал командовал группировками «Центр» и «Север», участвовал в проектах, связанных с адаптацией и поддержкой ветеранов боевых действий.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно оценили проход участников СВО в Госдуму. Он подчеркнул, что опыт героев востребован.