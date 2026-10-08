Три белых медведя забрались в дом на мысе Челюскин

Три белых медведя проникли в заброшенное здание на мысе Челюскин на Таймыре. Об этом 360.ru рассказал автор видео Александр.

Он опубликовал кадры в телеграм-канале «Человек из Арктики»..

По его словам, строение находится недалеко от метеостанции имени Е. К. Федорова. Рядом проходит дорожка, по которой сотрудники ходят на море для гидрологических наблюдений.

«В этот дом иногда залезают белые медведи. Мы специально поставили в окнах палки, чтобы понимать, залез туда кто-то или нет. Когда я пошел на море, то заметил, что палки в окне нет», — рассказал собеседник 360.ru.

Сотрудник станции подтвердил, что внутри медведь. Люди забрались на крышу по лестнице и вместе с собаками стали прогонять зверя. Однако в доме оказались три медведя, а не один. Два убежали, один остался. Позже он перебрался в другое заброшенное строение.

Александр поделился, что сторожевая собака Муха, прогоняя непрошенных гостей, повредила лапу о разбитое стекло.

Ранее белая медведица устроила берлогу в старой деревянной хижине на Таймыре.