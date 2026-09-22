Ученый предсказал «рождение» новых островов у России

В российской Арктике могут появиться новые острова. Среди вероятных территорий ученые выделяют районы архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Об этом РИА «Новости» рассказал доцент кафедры гидрографии моря арктического факультета ГУМРФ имени адмирала Макарова Андрей Леонов.

Причиной появления новых участков суши он назвал климатические изменения. Отступающий ледовый фронт обнажает территории, которые веками скрывались под ледником.

«Два архипелага, на которые мы сейчас очень внимательно смотрим, — это Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Можно говорить, что именно там мы ждем „рождения“ новых островов. Однако природа не позволяет сделать стопроцентный прогноз», — отметил Леонов.

Он привел в пример остров Месяцева. Сначала его обозначали как мыс, затем он стал островом, а в 2024 году исчез. В итоге ученые заключили, что объект оказался ледовым образованием. Бывали и обратные случаи. Некоторые ошибки сохраняются на картах десятилетиями.

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