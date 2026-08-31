Лавров предупредил о рисках превращения Арктики в новый фронт противостояния

Североатлантический альянс расширил военную активность в арктической зоне, что создало угрозу безопасности России. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для arctic.ru, опубликованной на официальном сайте МИД РФ.

По словам Лаврова, Россия заинтересована в сохранении Крайнего Севера как пространства мира и международного сотрудничества. Однако страны НАТО ведут регион к милитаризации и формируют там новые очаги напряженности.

«Свои истинные мотивы натовцы и другие западники не скрывают, декларируя задачу превратить Арктику в новый фронт противостояния для сдерживания развития нашей страны и ее единомышленников», — подчеркнул он.

Ранее представители Китая совместно с Россией рассмотрели возможность развития грузового маршрута по Иртышу и Оби. Проект может помочь Пекину решить проблему выхода в Арктику, известную как «дилемма Берингова пролива».