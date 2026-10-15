С борта ледокола «Арктика» впервые озвучили тифлокомментарий для незрячих

В честь Международного дня белой трости капитан одного из самых мощных ледоколов мира «Арктика» Василий Губкин впервые в мировой практике выступил в роли тифлокомментатора. Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Искусство, наука и спорт».

Во всем мире 15 октября считается датой, которая напоминает обществу о правах и повседневных вызовах людей с нарушениями зрения. В связи с этим проходят социальные акции, направленные на развитие доступной среды и взаимопомощи.

Капитан атомного ледокола Василий Губкин прямо с борта ледокола описал незрячим и слабовидящим людям, как выглядит Северный Ледовитый океан, уникальный арктический свет, дрейфующие айсберги.

Он признался, что впервые попробовал себя в роли тифлокомментатора, но уже имеет представление о самом принципе. Капитан отметил, что во время проводки судов часто используются навигационные приборы.

«Открывать океан и ледокол для незрячих и слабовидящих людей — это тоже своего рода прокладывание курса, где вместо приборов работают слова и детали», — подчеркнул он.

Подобный проект на ледоколе реализовали впервые. Инициативу провела Госкорпорация «Росатом» совместно с программой «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт».