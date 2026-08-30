Китай захотел развить новый грузовой маршрут через Иртыш и Обь в Арктику

SCMP: Китай и Россия могут создать новый маршрут в Арктику через Иртыш и Обь

Китай планирует решить «дилемму Берингова пролива» для выхода в Арктику. Вместе с Россией китайские власти рассматривают возможность развить грузовой маршрут по Иртышу и Оби, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на экспертов.

Река Иртыш — протяженностью 4248 километров — берет начало в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая. Она проходит через Казахстан, впадает в российскую Обь и заканчивается в Северном Ледовитом океане.

«Для Китая этот речной судоходный маршрут может стать внутренним доступом к богатой ресурсами и стратегически важной Арктике», — говорится в материале.

Автор газеты добавила, что этот маршрут позволит избежать военно-морской блокады со стороны западных стран, включая США. Она напомнила, что конфликты по всему миру уже продемонстрировали уязвимость глобальных судоходных путей.

Старший научный сотрудник Шанхайского института международных исследований Чжао Лун отметил, что такой проект свяжет внутренние районы Сибири с китайским рынком, а также позволит России снизить свою транспортную зависимость от Европы в условиях западных санкций.

Ранее китайский контейнеровоз впервые прошел по Северному морскому пути, успешно прибыв в порт Мурманска.