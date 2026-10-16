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    В Якутске создадут Арктический медиахаб с участием Mash

    В Якутске создадут Арктический медиахаб с участием Mash, ключевым проектом которого станет канал «Mash Арктика».

    Инициатива, анонсированная гендиректором LIFE и SHOT Денисом Араповым на форуме «Российская энергетическая неделя — 2026», стала результатом работы профильной группы Госдумы.

    Центр будет рассказывать о жизни Севера с участием региональных журналистов и местных жителей, а также информировать молодежь о вакансиях и перспективах трудоустройства в регионе.