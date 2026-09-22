США, Дания и Гренландия подписали военное соглашение

США, Дания и Гренландия подписали на Генеральной Ассамблее ООН соглашение о безопасности острова. Документ позволит Вашингтону расширить там военное присутствие, сообщил корреспондент РИА «Новости» .

В церемонии участвовали президент США Дональд Трамп, премьер-министры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен.

Трамп заявил, что США получают контроль над безопасностью острова без финансовых затрат. Пентагон, по его словам, немедленно начнет развертывание крупного военного контингента. Сделку американский лидер назвал бессрочной.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее пояснял, что американское присутствие в Гренландии станет первой линией противоракетной обороны страны. Он отметил, что потенциальные удары по территории США будут наноситься через Арктику.

В августе Трамп посоветовал сделать ставку на переход Гренландии под контроль США.