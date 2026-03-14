Лондон приступил к наращиванию военного присутствия в Арктике под ложным предлогом угрозы со стороны России. Об этом говорится в комментарии российского посольства в Великобритании, поступившем в распоряжение РИА «Новости» .

В дипмиссии напомнили о словах британского министра обороны Джона Хили, заявившего, что северная часть Норвегии якобы находится на новой линии фронта с Россией.

«Для чего неарктическому государству удваивать размещение своих войск в регионе, где у него нет территории, а затем представлять это решение как оборонительную необходимость?» — задались вопросом российские дипломаты.

Они также напомнили, что в состав Арктического совета входят только Россия, США, Канада, Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция и Исландия.

В феврале Минобороны Великобритании заявило о планах вдвое увеличить численность военнослужащих, дислоцированных в Норвегии, в течение следующих трех лет. Кроме того, британцы будут участвовать в натовской миссии «Арктический часовой».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Евросоюз лезет в Арктику и Черное море, игнорируя существующие организации, полагая, что вправе претендовать на главенствующую роль.