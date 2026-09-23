Моряки Северного флота почтили память исследователей Арктики

Экипажи боевых кораблей Северного флота почтили память исследователей Российской Арктики на островах Беннетта и Генриетты в Восточно-Сибирском море. Об этом пишет Zvezdanews .

Моряки-североморцы XXI века посетили острова, где в прошлом году были установлены мемориальные знаки в честь русских первопроходцев. Возле памятников они подняли стяги Российской Федерации, Военно-морского флота и Русского географического общества, после чего почтили память исследователей Арктики минутой молчания.

В рамках похода на кораблях продолжаются просветительские занятия. Экипажи принимают участие в лекциях и викторинах, изучая историю освоения северных территорий России и героические свершения отечественных моряков.