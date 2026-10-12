В МВД предложили не проверять на знание языка работающих в Арктике иностранцев

Иностранцев, которые получили разрешения на работу в организациях — резидентах территорий опережающего развития, стоит освободить от проверки на знание русского языка, истории и основ законодательства. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на предложенный МВД проект поправок.

В пояснительной записке отметили, что мера создаст благоприятные условия для привлечения инвестиций на ТОР Дальнего Востока и Арктики, а также поспособствует ускорению социально-экономического прогресса.

От проверки уже освободили несколько категорий иностранцев, включая журналистов и мигрантов, получивших разрешение на работу в рамках квоты.

Ранее на пленарном заседании IX Восточного экономического форума президент России Владимир Путин поручил правительству продумать программу привлечения российских и зарубежных ученых в ДФО. Он отметил, что Дальний Восток и Арктика должны быть пространством смелой инженерной мысли.