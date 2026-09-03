Путин: Трансарктический транспортный коридор должен стать круглогодичным

Президент Владимир Путин заявил, что навигацию по Трансарктическому транспортному коридору нужно сделать круглогодичной. Об этом российский лидер сказал на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Мы ставим перед собой цель сделать навигацию по маршруту круглогодичной», — подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что коридор должен обеспечивать безопасность и гибкость международных поставок. Президент попросил членов правительства оперативно доработать план развития системы.

Трансарктический транспортный коридор объединяет маршруты, которые включают в себя Северный морской путь, объекты транспортной инфраструктуры, а также внутренние водные пути.

Ранее Путин поручил кабмину создать программу привлечения ученых на Дальний Восток. Российский лидер отметил, что Дальний Восток и Арктика должны быть пространством смелой инженерной мысли.