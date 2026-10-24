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    Украинские дипломаты опозорились перед Китаем

    МИД Украины перевернул флаг Китая на встрече министра Сибиги с послом КНР

    Фото: РИА «Новости»

    В дипломатической резиденции МИД Украины повесили перевернутый флаг Китая. Ошибка попала на кадры со встречи министра иностранных дел Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шэнкунем, сообщили «Известия».

    Посла пригласили в резиденцию 21 октября в канун 35-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Китаем. На опубликованных в фоторепортаже кадрах видно, что флаг КНР висел вверх тормашками, со звездами в правом нижнем углу.

    Заметив ошибку, пресс-служба МИД Украины удалила фотографии, на которые попал флаг, с сайта и из соцсетей. Они остались только в англоязычной версии.

    Ранее дипломатический скандал произошел при награждении министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля. Президент Украины Владимир Зеленский вручил ему орден ниже по статусу.

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