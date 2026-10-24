Украинские дипломаты опозорились перед Китаем

В дипломатической резиденции МИД Украины повесили перевернутый флаг Китая. Ошибка попала на кадры со встречи министра иностранных дел Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шэнкунем, сообщили «Известия».

Посла пригласили в резиденцию 21 октября в канун 35-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Китаем. На опубликованных в фоторепортаже кадрах видно, что флаг КНР висел вверх тормашками, со звездами в правом нижнем углу.

Заметив ошибку, пресс-служба МИД Украины удалила фотографии, на которые попал флаг, с сайта и из соцсетей. Они остались только в англоязычной версии.

Ранее дипломатический скандал произошел при награждении министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля. Президент Украины Владимир Зеленский вручил ему орден ниже по статусу.