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    Отечественные бизнесмены доказывают, что их планы связаны с Россией — Путин

    Путин: предприниматели доказывают, что их интересы прочно связаны с Россией

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин отметил, что российские предприниматели доказывают: их интересы и планы прочно связаны со страной. Об этом глава государства сказал на форуме «Деловая Россия».

    «В нынешнее объективно непростое время российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию, желание вносить свой вклад в качество жизни граждан России. В этом смысле отечественный предпринимательский класс стал деятельной, активной частью российского гражданского общества», — подчеркнул Владимир Путин.

    Ранее лидер страны указал, что власти продолжат поддерживать отечественных предпринимателей. Он отметил, что недавно обсуждал это с бизнесменом Алексеем Репиком.

    Глава государства также назвал сильную и суверенную Россию залогом конкурентоспособности бизнеса.

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