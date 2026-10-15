Путин: предприниматели доказывают, что их интересы прочно связаны с Россией

Президент России Владимир Путин отметил, что российские предприниматели доказывают: их интересы и планы прочно связаны со страной. Об этом глава государства сказал на форуме «Деловая Россия» .

«В нынешнее объективно непростое время российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию, желание вносить свой вклад в качество жизни граждан России. В этом смысле отечественный предпринимательский класс стал деятельной, активной частью российского гражданского общества», — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее лидер страны указал, что власти продолжат поддерживать отечественных предпринимателей. Он отметил, что недавно обсуждал это с бизнесменом Алексеем Репиком.

Глава государства также назвал сильную и суверенную Россию залогом конкурентоспособности бизнеса.