Стубб спрятал Зеленского от журналистов перед переговорами с американцами в Осло

Президент Украины Владимир Зеленский избежал встречи с журналистами перед встречей с американской делегацией в Осло. Лидер Финляндии Александр Стубб увел его в другую комнату. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Зеленский прибыл в Осло на встречу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Перед началом мероприятия журналисты пытались остановить президента Украины, чтобы задать вопросы. Но Стубб не позволил ему выступить перед прессой, подозвав к себе и уведя в другую комнату.

«Мы не оставим тебя одного, мы защитим тебя, так что иди сюда», — сказал президент Финляндии.

После переговоров Зеленский и Стубб все же выступили перед журналистами. Уиткофф запланировал поездку в Санкт-Петербург на встречу с российской стороной.