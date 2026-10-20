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    Стубб спрятал Зеленского от журналистов перед переговорами с американцами в Осло

    Фото: РИА «Новости»

    Президент Украины Владимир Зеленский избежал встречи с журналистами перед встречей с американской делегацией в Осло. Лидер Финляндии Александр Стубб увел его в другую комнату. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Зеленский прибыл в Осло на встречу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Перед началом мероприятия журналисты пытались остановить президента Украины, чтобы задать вопросы. Но Стубб не позволил ему выступить перед прессой, подозвав к себе и уведя в другую комнату.

    «Мы не оставим тебя одного, мы защитим тебя, так что иди сюда», — сказал президент Финляндии.

    После переговоров Зеленский и Стубб все же выступили перед журналистами. Уиткофф запланировал поездку в Санкт-Петербург на встречу с российской стороной.

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