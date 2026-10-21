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    Самолет спецпосланника США Стива Уиткоффа пересек границу России

    Фото: РИА «Новости»

    Американский переговорщик Стив Уиткофф находится на пути в Санкт-Петербург утром 21 октября. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Вылетевший из Осло самолет ВВС США, на борту которого может находиться Уиткофф, пересек российскую границу.

    Известно, что в Санкт-Петербурге также находится спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. По информации агентства, глава РФПИ приехал в Пулково, чтобы встретить спецпосланника Соединенных Штатов: его автомобиль заехал на территорию аэропорта.

    Накануне в Осло прошли переговоры с участием главы киевского режима Владимира Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба и Уиткоффа.

    Предположительно, американский переговорщик представит российскому лидеру Владимиру Путину идеи по итогам состоявшихся консультаций с Украиной и Европой.

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