Самолет спецпосланника США Стива Уиткоффа пересек границу России

Американский переговорщик Стив Уиткофф находится на пути в Санкт-Петербург утром 21 октября. Об этом сообщило РИА «Новости».

Вылетевший из Осло самолет ВВС США, на борту которого может находиться Уиткофф, пересек российскую границу.

Известно, что в Санкт-Петербурге также находится спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. По информации агентства, глава РФПИ приехал в Пулково, чтобы встретить спецпосланника Соединенных Штатов: его автомобиль заехал на территорию аэропорта.

Накануне в Осло прошли переговоры с участием главы киевского режима Владимира Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба и Уиткоффа.

Предположительно, американский переговорщик представит российскому лидеру Владимиру Путину идеи по итогам состоявшихся консультаций с Украиной и Европой.