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    В ЕС назвали самого вероятного кандидата на роль переговорщика с Путиным

    Berliner Zeitung: Стубба могут выбрать на роль переговорщика с Путиным

    Президент Финляндии Александр Стубб может представлять европейские интересы в возможных переговорах с Россией по украинскому урегулированию. Такую оценку привела немецкая газета Berliner Zeitung.

    Издание связывает перспективы финского лидера с его контактами с президентом США Дональдом Трампом.

    По мнению авторов публикации, эти отношения могут помочь сблизить подходы Европы и Вашингтона к вопросам безопасности, а также уменьшить разногласия между американской администрацией, Владимиром Зеленским и европейскими союзниками.

    Среди преимуществ Стубба журналисты также выделили его опыт взаимодействия с Россией и контакты с украинским руководством.

    Председатель Евросовета Антониу Кошта отмечал, что ЕС не планирует в переговорах конкурировать за главную роль и поддержит дипломатические усилия американского лидера Дональда Трампа.