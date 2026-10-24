Berliner Zeitung: Стубба могут выбрать на роль переговорщика с Путиным

Президент Финляндии Александр Стубб может представлять европейские интересы в возможных переговорах с Россией по украинскому урегулированию. Такую оценку привела немецкая газета Berliner Zeitung .

Издание связывает перспективы финского лидера с его контактами с президентом США Дональдом Трампом.

По мнению авторов публикации, эти отношения могут помочь сблизить подходы Европы и Вашингтона к вопросам безопасности, а также уменьшить разногласия между американской администрацией, Владимиром Зеленским и европейскими союзниками.

Среди преимуществ Стубба журналисты также выделили его опыт взаимодействия с Россией и контакты с украинским руководством.

Председатель Евросовета Антониу Кошта отмечал, что ЕС не планирует в переговорах конкурировать за главную роль и поддержит дипломатические усилия американского лидера Дональда Трампа.